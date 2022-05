REE Automotive organise des tests clients pour un van électrique à Détroit

La startup israélienne a déclaré que le VE, construit à l'aide d'une carrosserie conçue par EAVX, une unité du carrossier américain de véhicules commerciaux JP Poindexter & Co, est construit sur sa plateforme P7.

Le PDG Daniel Barel a déclaré à Reuters qu'il était important pour les clients potentiels et les partenaires tels qu'UPS, avec qui REE Automotive travaille depuis 2019, de tester des modèles fonctionnels.

"Pour que les clients commandent des véhicules dans l'ampleur, ils doivent l'essayer", a déclaré Barel. "Surtout s'il s'agit d'une nouvelle technologie que personne d'autre n'a, personne ne signera une commande avant de l'avoir conduite."

Au lieu d'essieux traditionnels, la plateforme de véhicules électriques de REE fonctionne à l'aide de quatre roues séparées - avec leur propre direction, freinage, suspension, groupe motopropulseur et contrôle - qui permettent à ses véhicules d'avoir un fond plus plat, offrant plus d'espace pour le chargement.

La plate-forme P7 est destinée à propulser des VE dont la charge utile peut atteindre 3 992 kg (8 800 livres), avec une autonomie de 595 km (370 miles).

La startup construit cette année une usine d'assemblage hautement automatisée à Coventry au Royaume-Uni, suivie d'une autre à Austin, au Texas, en 2023.

Alors que les constructeurs automobiles traditionnels se préparent à produire des camionnettes et des camions électriques, les startups sont plus que jamais déterminées à trouver un avantage concurrentiel ou technologique.