Des centaines d'arrestations mondiales liées au crime organisé

Données financières

AUD USD EUR
CA 2021 6 188 M 4 795 M 3 937 M
Résultat net 2021 261 M 202 M 166 M
Dette nette 2021 489 M 379 M 311 M
PER 2021 56,5x
Rendement 2021 0,73%
Capitalisation 14 748 M 11 449 M 9 383 M
VE / CA 2021 2,46x
VE / CA 2022 2,32x
Nbr Employés 8 000
Flottant 39,2%

Graphique REECE LIMITED

Tendances analyse technique REECE LIMITED

Court Terme Moyen Terme Long Terme
Tendances Haussière Haussière Haussière

Evolution du Compte de Résultat

Consensus

Vente Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 6
Objectif de cours Moyen 15,18 AUD
Dernier Cours de Cloture 22,83 AUD
Ecart / Objectif Haut -15,0%
Ecart / Objectif Moyen -33,5%
Ecart / Objectif Bas -40,9%

Révisions de BNA

Dirigeants et Administrateurs

Nom Titre
Peter John Wilson Chief Executive Officer, Director & MD
Andrew Cowlishaw Group Chief Financial Officer
Leslie Alan Wilson Executive Chairman
Timothy Michael Poole Non-Executive Director
Bruce Campbell Wilson Non-Executive Director

Secteur et Concurrence

Var. 1janv Capitalisation (M$)
REECE LIMITED 54.26% 11 377
FERGUSON PLC 11.01% 30 975
BEACON ROOFING SUPPLY, INC. 40.73% 3 981
BOISE CASCADE COMPANY 34.23% 2 520
GMS INC. 46.75% 1 935
SIG PLC 92.98% 1 044