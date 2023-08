Reed's Inc. possède un portefeuille de boissons artisanales entièrement naturelles, vendues dans environ 45 000 points de vente dans tout le pays. Ces points de vente comprennent les chaînes d'alimentation naturelle et spécialisée, les épiceries, les grandes surfaces, les pharmacies, les magasins de proximité, les magasins de club, les magasins d'alcool et les établissements sur place, y compris les bars et les restaurants. Les marques de la société comprennent Reed's Craft Ginger Beer, Reed's Real Ginger Ale, Reed's Mules, Reed's Hard Ginger Ale et Virgil's Handcrafted Soda. Ses produits comprennent la Reed's Original Ginger Beer, la Reed's Premium Ginger Beer, la Reed's Extra Ginger Beer, la Reed's Strongest Ginger Beer, la Reed's Zero Sugar Extra Ginger Beer, la Reed's Real Ginger Ale, la Reed's Zero Sugar Real Ginger Ale, la Reed's Zero Sugar Classic Mule, les Reed's Wellness Ginger Shots, ainsi que les sodas artisanaux Virgil's, y compris les lignes Handcrafted et Zero Sugar. Elle vend ses produits aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et dans l'Union européenne.

