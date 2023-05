Nebula lance une offre publique d'achat visant à retirer ReeVo de la cote

(Alliance News) - ReeVo Spa a annoncé mardi que Nebula Aurea BidCo Spa a lancé une offre publique d'achat pour acquérir la totalité du capital social de ReeVo et visant à retirer les actions de la Piazza Affari.

L'offre sera de 17,60 EUR par action, ce qui représente une prime de 21 % par rapport au cours de clôture d'hier (14,57 EUR), soit une contre-valeur totale de 86,7 millions d'EUR en cas d'offre publique d'achat totale.

Par ailleurs, Nebula a également lancé l'offre sur les warrants, pour lesquels elle irait jusqu'à un maximum de 826 961,40 EUR.

Nebula estime que "le retrait de la cote et les avantages qui en découlent en termes de simplification, de réduction des charges et de plus grande flexibilité de gestion et d'organisation permettraient à ReeVo d'exprimer pleinement sa valeur intrinsèque, qui n'a pas été pleinement exprimée à ce jour sur le marché de la cotation", indique la note.

Nebula entend également "contribuer de manière décisive, par son expertise et son capital, à l'accélération des activités de ReeVo, en soutenant le top management dans le processus de croissance".

