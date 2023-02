ReeVo annonce l'ouverture de ReeVo Cloud & Cyber Security en Espagne

(Alliance News) - ReeVo Spa a annoncé mardi avoir entamé son processus d'internationalisation avec l'ouverture en Espagne de ReeVo Cloud & Cyber Security SLU, une société à responsabilité limitée de droit espagnol, détenue à 100% par ReeVo.

La société espagnole aura son siège et son centre de données à Alcobendas Madrid et à la barre opérationnelle avec le rôle de Country Manager et membre du conseil d'administration se trouve Matteo Restelli, ancien président d'Esprinet Iberica.

La décision de se concentrer sur le marché espagnol - explique l'entreprise - est le résultat "d'une analyse et d'une évaluation minutieuses du contexte socio-économique et culturel de l'Espagne, un pays qui, comme l'Italie, possède un tissu entrepreneurial caractérisé par la forte présence de PME, avec un niveau de maturité du marché des services de Cloud et de cybersécurité comparable à celui de l'Italie".

Salvatore Giannetto et Antonio Giannetto, respectivement président et PDG de ReeVo, ont commenté : "Nous sommes très fiers d'annoncer cette importante transaction. L'ouverture de cette société est la première étape du processus d'internationalisation que nous avons entrepris. L'équipe espagnole, dirigée par Matteo Restelli, un manager exceptionnel doté d'une solide expérience, est prête à prendre le large sur le marché espagnol, qui, d'après notre analyse, est très similaire au marché italien, et où nous comptons reproduire notre modèle d'entreprise en bénéficiant, également dans ce pays, du paquet d'investissements et de réformes prévu dans le PNRR".

Mardi, l'action de ReeVo était stable à 13,80 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.