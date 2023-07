ReeVo SpA est un fournisseur italien actif dans le secteur des technologies de l'information. La société offre une plateforme numérique pour le stockage de données via des services de Cloud Computing, y compris le Managed Cloud, Multi-Cloud et Hybrid Cloud. Elle assure un soutien au fonctionnement des entreprises italiennes et à la protection des données, en fournissant une variété de solutions de cyber-sécurité. L'entreprise évalue les menaces, les vulnérabilités et les risques des services de cloud computing et des réseaux des clients afin de les défendre contre d'éventuelles attaques internes ou externes, des dommages aux données et des accès non autorisés. Elle est située à Brugherio et conserve les données des clients dans les centres de données certifiés Rating 4 - ANSI/TIA 942 en Italie.

Secteur Logiciels