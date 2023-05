ReeVo, le conseil d'administration exerce sa procuration pour l'augmentation du capital social

(Alliance News) - Le conseil d'administration de ReeVo Spa a décidé vendredi d'augmenter, en exerçant sa procuration, le capital social de la société sans frais pour servir le plan d'incitation 2023.

Le plan a été approuvé lors de la réunion du conseil d'administration du 14 mars 2022 et est destiné aux directeurs exécutifs et aux employés de Reevo et de ses filiales en tant qu'outil d'incitation et de rétention.

Suite à la résolution du conseil d'administration d'aujourd'hui, le capital social a été augmenté de 2 489,80 euros - de 505 429,00 euros à 507 918,80 euros - par l'utilisation et l'affectation au capital d'un montant correspondant de la réserve disponible reconnue dans les états financiers au 31 décembre 2022.

L'augmentation de capital prévoit l'émission de 24.898 nouvelles actions ordinaires, sans indication de leur valeur nominale expresse et de leur droit au dividende régulier, à attribuer aux bénéficiaires du plan.

