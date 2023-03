ReeVo renoue avec les bénéfices en 2022 et les revenus augmentent également ; il y a un dividende.

(Alliance News) - ReeVo Spa a annoncé mercredi qu'elle avait approuvé les principaux résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ayant enregistré un bénéfice ajusté de 1,8 million d'euros, contre une perte de 1,3 million d'euros au cours de la même période de l'année dernière.

Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de 0,10 euro par action.

Le chiffre d'affaires est passé de 11,5 millions d'euros à 15,4 millions d'euros, soit une augmentation de 34 % par rapport à la même période de l'année précédente.

L'EBITDA ajusté s'est élevé à 4,3 millions d'euros, contre 3,1 millions d'euros, et a augmenté de 42 % par rapport à l'année précédente.

L'Ebit ajusté s'est élevé à 2,5 millions d'euros, contre 1,9 million d'euros, soit une hausse de 31 % par rapport à 2021.

La dette financière nette est positive en trésorerie de 2 millions d'euros, contre 10,3 millions d'euros.

Pour 2023, de nombreuses études de marché confirment la tendance robuste actuelle avec un fort intérêt pour les services de cloud et de cybersécurité, des domaines qui représentent le cœur de métier du groupe ReeVo. L'entreprise continue de suivre de près l'évolution de la crise russo-ukrainienne, bien qu'elle ne prévoie pas d'impact sur l'entreprise et sur le groupe ReeVo en général, étant donné qu'elle n'est pas présente dans cette zone, ni exposée à des clients ou des fournisseurs dans la région ; ceci est également une conséquence de la stratégie du groupe visant à favoriser l'utilisation d'infrastructures et de technologies italiennes et de l'Union européenne. Cette situation internationale a entraîné une augmentation des risques en matière de cybersécurité, avec une hausse significative des cyberattaques, même contre des personnes morales, dans le but de compromettre les systèmes d'information à des fins d'extorsion".

