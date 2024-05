Regal Partners Limited est une société basée en Australie, qui opère en tant que gestionnaire d'investissements alternatifs spécialisés. L'activité principale de la société est la fourniture de services de gestion d'investissements, spécialisés dans les investissements alternatifs. La société gère une gamme variée de stratégies d'investissement couvrant les fonds spéculatifs, les marchés privés, les actifs réels et naturels, et les solutions de capital pour le compte d'institutions, de family offices, de groupes caritatifs et d'investisseurs privés. La société possède six entreprises de gestion d'investissements alternatifs : Regal Funds Management, PM Capital, VGI Partners, Taurus Funds Management, Attunga Capital et Kilter Rural. La société possède des bureaux en Australie, en Asie, au Royaume-Uni/Europe et en Amérique du Nord.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds