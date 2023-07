Regal Rexnord Corporation se consacre à l'ingénierie et à la fabrication de sous-systèmes d'automatisation industrielle, de solutions de transmission industrielle, de composants d'automatisation et de transmission de puissance mécanique, de moteurs électriques et de commandes électroniques, de produits aérauliques, ainsi que de composants et de systèmes électriques spécialisés. Son segment Industrial Powertrain Solutions conçoit, produit et entretient des roulements montés et non montés, des accouplements, des entraînements et des composants de transmission de puissance mécanique, des boîtes de vitesses, etc. Son segment Power Efficiency Solutions conçoit et produit des moteurs à courant alternatif (CA) et à courant continu (CC) d'une puissance allant d'une fraction à environ cinq chevaux, des commandes électroniques à vitesse variable, des ventilateurs et des soufflantes. Son segment Automation & Motion Control conçoit, produit et entretient des produits de convoyage, des sous-systèmes d'automatisation du convoyage, des composants aérospatiaux et des solutions de mouvement rotatif de précision. Son segment Systèmes industriels conçoit et produit des moteurs intégraux et des alternateurs.

Secteur Equipements et composants électriques