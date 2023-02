La Russie construit un aqueduc pour alimenter le Donbass-TASS 13/02/2023 | 02:48 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 13 février (Reuters) - Des spécialistes du ministère russe de la Défense bâtissent un système d'aqueduc devant relier la région russe de Rostov, frontalière de l'Ukraine, à la région du Donbass, dans l'Est ukrainien, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle TASS. A la suite de l'offensive lancée il y a près d'un an, Moscou a revendiqué comme "républiques" russes les régions de Donetsk et de Louhansk, qui composent le Donbass, une démarche dénoncée comme illégale par la plupart des pays membres des Nations unies. Citant le ministère russe de la Défense, l'agence TASS a rapporté que le projet devrait être finalisé dans les prochains mois et que l'aqueduc, composé de deux lignes de 200 kilomètres, sera en mesure de transporter 300.000 mètres cubes d'eau par jour. (Reportage Lidia Kelly; version française Jean Terzian)

© Reuters 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv REGALWORKS MEDIA, INC. -66.67% 0.02 -76.74% US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB) 0.85% 73.705 1.18% Toute l'actualité sur REGALWORKS MEDIA, INC. 02:48 La Russie construit un aqueduc pour alimenter le Donbass-TASS RE