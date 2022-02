La formule liquide expérimentale RGC-COV19TM de Regencell Bioscience a démontré son efficacité, chez ses patients recrutés, dans l'élimination des symptômes légers à modérés de la COVID-19 au cours d'une période de traitement de 6 jours, dans le cadre de son essai d'efficacité EARTH

Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ: RGC) ("Regencell" ou la "Société") a annoncé aujourd'hui les résultats d'une analyse d'un total de 37 personnes recrutées dans le cadre de son essai d’efficacité " EARTH" ( Evaluation and Assessment of RGC-COV19 TM TCM through a Holistic approach) réalisé par Regencell Bioscience Asia Limited ("Regencell Asia") sur son candidat TCM par voie orale pour le traitement de la COVID-19, RGC-COV19TM (formule liquide de Regencell Bioscience - RGCA-CV01). Les résultats doivent encore être révisés par des pairs. Dès l'achèvement réussi de l'essai d'efficacité EARTH, RGC-COV19TM pourrait être utilisé plus largement pour le traitement de la population à la recherche d'une approche naturelle et holistique permettant de réduire et d'éliminer efficacement les symptômes de la COVID-19, simultanément au risque d'hospitalisation et de décès.

"Les résultats de l'essai EARTH constituent une étape importante pour la Société qui vise à sauver et à améliorer la vie des patients à travers la planète. Alors que les cas de COVID-19 continuent d'augmenter dans le monde entier en 2022, il est urgent de trouver une approche holistique du traitement de la COVID-19. En établissant Regencell Asia et grâce aux conclusions préliminaires de l'essai EARTH, nous espérons que le processus de recherche d'un traitement naturel alternatif de la COVID-19 sera accéléré. Ces résultats soulignent le potentiel que représente un traitement naturel et holistique de la COVID-19," a déclaré Ji Yang Lee (Jay), directeur général et co-fondateur de Regencell Asia.

A propos de l'essai d'efficacité EARTH

L'objectif principal de l'essai EARTH est d'évaluer et d'apprécier l'efficacité du MTC RGC-COV19TM de Regencell Bioscience (formulation liquide de Regencell Bioscience, RGCA-CV01) en termes de réduction et d'élimination des symptômes de la COVID-19 via une approche holistique en l'espace d'une période de 6 jours.

EARTH était un essai d'efficacité sans insu réalisé entre le 1er octobre 2021 et le 31 janvier 2022. Les critères d'éligibilité exigeaient que l'ensemble des patients possédaient une confirmation en laboratoire de l'infection au SARS-CoV-2 dans les 3 jours précédant le traitement et avec une apparition des symptômes dans les 5 jours précédant le traitement.

Sur la base des critères susmentionnés, les patients asymptomatiques ont été rejetés et 37 personnes randomisées, admissibles au recrutement, ont été recrutées. D'origines raciales, ethniques et socio-économiques différentes, les patients recrutés étaient âgés de 5 à 61 ans. 23 personnes étaient basées à Kuala Lumpur et à Seremban, en Malaisie, tandis que les 14 autres se trouvaient en Californie, aux Etats-Unis. 23 patients recrutés sur 37 ont commencé à prendre RGC-COV19TM dans les 3 jours suivant l'apparition des symptômes et les 14 patients restants, dans les 4-5 jours suivant l'apparition des symptômes.

Lorsque Regencell Asia a effectué l'essai EARTH, la société a fixé un nombre maximal de 6 jours de traitement par patient. Les patients recrutés étaient invités à signaler leurs symptômes de la COVID-19 classés selon 3 catégories (léger, modéré, grave) et la liste contenait des symptômes tels la fièvre, la fatigue, la toux, le mal de gorge, l'écoulement nasal, le mal de tête, la nausée, la sensation de chaleur, les frissons, la somnolence, l'essoufflement, la douleur ou pression thoracique persistante, les douleurs musculaires et la gêne abdominale. Les patients ont également été invités à identifier tout autre symptôme ressenti. Chaque patient a reçu progressivement 2 jours de traitement, tandis qu'un test par réaction de polymérisation en chaîne couplée à une transcription inverse (RT-PCR) a été réalisé tous les 2 jours sur les patients en Malaisie.

A chaque fois que le résultat du test RT-PCR d'un patient s'est avéré négatif ou que les patients ne présentaient plus aucun symptômes de la COVID-19 (à l'exception du dysfonctionnement sensoriel ou de la toux occasionnelle) au cours de la période de traitement de 6 jours, le traitement a été interrompu. Parmi les patients recevant le traitement TCM, 3 n'étaient pas vaccinés, 3 l'étaient partiellement et 31 l'étaient entièrement. A la fin du traitement, le nombre total de patients dont les symptômes ont été entièrement éliminés durant la période de traitement de 6 jours, à l'exception du dysfonctionnement sensoriel et de la toux occasionnelle, ont été enregistrés pour déterminer l'efficacité.

A propos des résultats de l'essai EARTH

Efficacité de l'élimination totale des symptômes durant la période de traitement de 6 jours

36 patients sur 37 atteints de la COVID-19 présentaient l'ensemble des symptômes éliminés, à l'exception du dysfonctionnement sensoriel et de la toux occasionnelle, durant la période de traitement de 6 jours. Notre essai d'efficacité a montré qu'après avoir pris RGC-COV19TM, 97,3% des patients avaient réussi à éliminer leurs symptômes, légers à modérés, de la COVID-19, à l'exception du dysfonctionnement sensoriel et de la toux occasionnelle, durant la période de traitement de 6 jours. 15 patients sur 36 avaient ressenti un dysfonctionnement sensoriel et une toux occasionnelle, avant le traitement. Parmi ces 15 patients, 5 ont recouvré leurs fonctions sensorielles, tandis que les 10 restants ont montré des améliorations à la fin de la période de traitement de 6 jours.

Sur les 36 patients, le nombre de jours requis pour éliminer l'ensemble des symptômes, à l'exception du dysfonctionnement sensoriel et de la toux occasionnelle, durant la période de traitement de 6 jours, était le suivant: 1 jour = 6 patients, 2 jours = 7 patients, 3 jours = 5 patients, 4 jours = 11 patients, 5 jours = 4 patients, et 6 jours = 3 patients.

Elimination des symptômes après une dose entière de RGC-COV19TM

31 patients atteints de la COVID-19 sur 37, représentant environ 83,8% du total des patients, ont signalé l'élimination d'au moins un symptôme après la prise de la première dose de RGC-COV19TM. Le nombre le plus élevé de symptômes éliminés, au bout d'un jour de traitement, signalés par un patient était de 7. Le nombre moyen de jours nécessaires à partir du début du traitement pour que l'ensemble des 37 patients atteints de la COVID-19 éliminent tous les symptômes, à l'exception du dysfonctionnement sensoriel et de la toux occasionnelle, était de 3,4 jours. Le nombre le plus élevé de symptômes distincts signalés par les patients était de 14, contre environ 6 pour le nombre moyen de symptômes distincts signalés.

Malaisie – traitement aboutissant à un test RT-PCR négatif

Le résultat du test de 10 patients sur 23 de Malaisie (représentant environ 43,48%) était RT-PCR négatif pour le groupe de traitement à 6 jours (RT-PCR négatif en 2 jours = 4 patients, 4 jours = 4 patients, 5 jours = 1 patient, 6 jours = 1 patient). Depuis le début du traitement, le nombre moyen de jours nécessaires à ces 10 patients pour obtenir un test négatif est de 3,5 jours. Le nombre minimal et maximal de jours nécessaires aux patients pour obtenir un test négatif était de 2 et de 6 jours, respectivement. Les 13 patients restants ont réussi à éliminer tous leurs symptômes, à l'exception du dysfonctionnement sensoriel et de la toux occasionnelle, en l'espace de 6 jours (3,5 jours environ, en moyenne). Ils n'ont donc pas été à nouveau testés pour la COVID-19.

Prise du traitement dans les 3 jours, ou des 4-5 jours, à compter de l'apparition des symptômes

Une analyse complémentaire a montré que les 23 patients ayant commencé à prendre RGC-COV19TM dans les 3 jours à compter de l'apparition des symptômes ont nécessité en moyenne 3,2 jours pour éliminer l'ensemble de leurs symptômes, à l'exception du déficit sensoriel et de la toux occasionnelle. Le nombre maximal de symptômes distincts rapporté par un patient était de 14, contre 5 pour le nombre moyen de symptômes distincts rapportés.

Les 14 patients restants ayant commencé à prendre RGC-COV19TM entre 4 et 5 jours à compter de l'apparition des symptômes ont nécessité en moyenne environ 3,6 jours pour éliminer l'ensemble de leurs symptômes, à l'exception du dysfonctionnement sensoriel et de la toux occasionnelle. Le nombre maximal de symptômes distincts signalés par un patient était de 13, contre 7 pour le nombre moyen de symptômes signalés.

Statut de vaccination

Les 3 patients non vaccinés ont signalé une moyenne de 3 symptômes chacun et l'ensemble des 3 patients ont nécessité environ 2,3 jours en moyenne pour l'élimination de leurs symptômes. Les 3 patients partiellement vaccinés ont rapporté une moyenne de 3 symptômes chacun et ont nécessité environ 3,3 jours en moyenne pour éliminer l'ensemble de leurs symptômes, à l'exception du dysfonctionnement sensoriel. Parmi ces patients, un patient a obtenu un résultat négatif au test RT-PCR au bout de 4 jours de traitement. Les patients restants, entièrement vaccinés, ont rapporté un nombre moyen de 6 symptômes chacun. Ces patients ont nécessité en moyenne environ 3,5 jours pour l'élimination de tous leurs symptômes, à l'exception du dysfonctionnement sensoriel et de la toux occasionnelle. L'ensemble des patients vaccinés ont reçu une dose unique, une double dose ou une combinaison de vaccins de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac-CoronaVac et/ou Janssen de Johnson & Johnson.

Patients à risque élevé

9 patients sur un total de 37 ont présenté une dyspnée (difficultés respiratoires) accompagnée de douleurs thoraciques persistantes. Parmi ces 9 patients, 6 ont cessé de présenter des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques persistantes après une dose complète de RGC-COV19TM.

Absence d'effets secondaires

Sur la base des données rapportées par les patients eux-mêmes, aucune aggravation des symptômes n'a été relevée pendant et après la prise de RGC-COV19TM et aucun des patients n'a ressenti d'effet indésirable inconnu.

Absence d'effets secondaires apparus pendant le traitement

Parmi les 3 patients atteints de comorbidités telles le lupus érythémateux systémique (SLE), l'asthme et le cancer, aucun événement apparu sous traitement n'a été relevé et la prise de RGC-COV19TM n'a pas été interrompue en raison d'événements indésirables.

Décès/Hospitalisation

A la fin de l'essai d'efficacité EARTH, aucun des patients n'a été hospitalisé et aucun décès n'a été signalé. L'efficacité de RGC-COV19TM n'a pas été affectée au moment de l'apparition des symptômes ni par un facteur de risque sous-jacent. Les résultats étaient cohérents dans l'ensemble des catégories d'âge, de genre, d'origines raciales et d'appartenance ethniques des patients recrutés.

Pour en savoir plus à propos de l'essai EARTH

A travers le monde, des centaines de millions de personnes ont été diagnostiquées avec la COVID-19, et certaines ressentent des symptômes post-COVID tels une fatigue extrême, un essoufflement, des troubles de la mémoire et de la concentration, des palpitations cardiaques, des vertiges, des douleurs ou oppression thoraciques, ou des douleurs articulaires. Tous ces symptômes sont désormais identifiés comme symptomatiques du COVID long.

Les symptômes du COVID ayant des effets très importants sur la qualité de vie et la capacité de travail d'un patient, Regencell Asia est en train de réaliser ses études destinées aux patients atteints d'un COVID long à l'aide d'une formule naturelle et holistique - RGC-COV19TM (RGCA-LCV01).

A propos de RGC-COV19TM

RGC-COV19TM (RGCA-CV01) est une formule liquide expérimentale, naturelle, par voie orale, qui a pour objectif de réduire et d'éliminer les symptômes de la COVID-19.

RGC-COV19TM peut être pris sans risque pendant deux à trois semaines. Pendant l'essai EARTH, le traitement a été limité à 6 jours afin d'évaluer son efficacité en termes de réduction et d'élimination des symptômes de la COVID-19.

Regencell a débuté son approche holistique du traitement de la COVID-19 lorsqu'un ami de Regencell a contracté le virus en mars 2020 et que le généraliste en médecine traditionnelle chinoise (MTC) a utilisé sa formule exclusive MTC qu'il utilise depuis 30 ans pour traiter plusieurs patients atteints de rhume ou de grippe, y compris lors de l'épidémie de SRAS de 2003, pour le traiter. Le médecin a ensuite traité 9 volontaires parmi les patients atteints de la COVID-19 aux Etats-Unis. Le terme "généraliste MTC" se rapporte à notre partenaire de recherche MTC stratégique, Sik-Kee Au, père de notre fondateur et directeur général.

Les résultats de cette étude ont montré que le traitement était efficace. Regencell ayant pour objectif de sauver des vies, d'améliorer le bien-être des patients et de répondre aux besoins non satisfaits sur le marché, la Société souhaite mettre à disposition des personnes qui en ont besoin son traitement naturel et holistique.

De mars 2020 à août 2021, Regencell a établi des protocoles et des procédures dans le but de réaliser l'essai d'efficacité EARTH en Malaisie et aux Etats-Unis.

RGC-COV19TM utilise des ingrédients naturels pour stimuler le mécanisme de guérison du corps. Ce médicament permet de réduire efficacement les symptômes de la COVID-19 tels la fièvre, la fatigue, la toux, le mal de gorge, l'écoulement nasal, le mal de tête, la nausée, les frissons, la somnolence, l'essoufflement, les douleurs thoraciques persistantes et les douleurs musculaires. Le médicament agit en (i) réduisant et dégageant le mucus et le phlegme du système respiratoire supérieur; (ii) dissipant les pathogènes viraux extérieurs via une transpiration abondante, l'urine et les excréments; (iii) débarrassant la chaleur endogène ou du foie; (iv) désintoxiquant le foie; et (v) améliorant la circulation sanguine du corps.

En appliquant la "Sik-Kee Au TCM Brain Theory®" du généraliste MTC, RGC-COV19TM élimine les caillots sanguins du cerveau, restaurant ainsi les diverses fonctions cérébrales du patient.

RGC-COV19TM (RGCA-CV01) est administré à raison d'une dose de RGCA-CV01-1Na (environ 230ml) et une dose de RGCA-CV01-2Da (environ 230ml) à chaque prise - une dose de RGCA-CV01-1Na devant être prise à compter de la nuit suivant le premier jour de traitement, et une dose de RGCA-CV01-2Da, après le déjeuner le lendemain, jusqu'à élimination des symptômes.

A propos de Regencell Bioscience Holdings Limited et de Regencell Bioscience Asia Limited: Une percée dans la formule MTC qui va permettre de sauver et d'améliorer des vies

Depuis plus de 30 ans, le généraliste MTC avec lequel s'est associé Regencell Bioscience traite des patients atteints de troubles neurologiques et de maladies infectieuses. Ses candidats à formule MTC sont dérivés d'une formule de base MTC et d'une formule ajustable développée sur la base de sa théorie MTC du cerveau, connue sous le nom de "Sik-Kee Au TCM Brain Theory®".

Regencell Bioscience et le médecin MTC s'engagent tous deux à aider la collectivité et démontrent leur initiative CARE [Caring for patients (les soins aux patients), Accountability (la responsabilité, en conservant une norme élevée de qualité et d'intégrité), Respect, en valorisant les partenariats, le travail en équipe, l'harmonie et l'Enthousiasme pour améliorer la vie des défavorisés].

Depuis son introduction en bourse, Regencell Bioscience, par le biais d'une coentreprise établie avec Honor Epic Enterprises Limited, a créé Regencell Bioscience Asia Limited dans l'objectif d'offrir des traitements du COVID-19 aux patients des pays de l'ANASE, l'Inde, le Japon, l'Australie et la Nouvelle Zélande. Regencell Bioscience aspire en effet à devenir le leader mondial du marché de l'approvisionnement en traitements naturels et holistiques des troubles neurologiques et des maladies infectieuses. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.regencellbioscience.com et www.regencellasia.com.

