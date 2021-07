Regencell Bioscience Holdings Limited : annonce son introduction en bourse pour un montant de 21,9 millions de dollars

Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ:RGC) ("Regencell" ou la "Société"), une société de biosciences en phase précoce spécialisée dans la recherche, le développement et la mise sur le marché de produits et formules de médecine traditionnelle chinoise ("MTC") pour le traitement de la dégénérescence et des troubles neurocognitifs, en particulier le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ("TDAH") et le trouble du spectre autistique ("TSA"), a annoncé aujourd'hui le produit de son introduction en bourse (l'"Offre"), avec 2 300 000 actions ordinaires à un cours de 9,50 dollars par action ordinaire. La cotation des actions ordinaires a été approuvée sur le Nasdaq Capital Market, et leur lancement est prévu pour le 16 juillet 2021 sous le mnémo "RGC".

Regencell anticipe un produit brut cumulé d'environ 21,9 millions de dollars pour son Offre, avant déduction des escomptes de souscription et des frais connexes. En outre, la Société a accordé aux souscripteurs une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 345 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d'introduction en bourse, moins les escomptes de souscription. L'Offre devrait être finalisée aux alentours du 20 juillet 2021, sous réserve de satisfaction des conditions de clôture usuelles.

Le produit de l'Offre sera utilisé pour financer le deuxième projet de recherche, les formules et produits MTC de la Société, les salaires du personnel, la location des installations, les rénovations et le matériel, l'enregistrement des produits et de la propriété intellectuelle, le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.

L'Offre est réalisée sous forme d'engagement ferme. Maxim Group LLC agit en qualité de teneur de plume exclusif de l'Offre.

Hunter Taubman Fischer & Li LLC agit en qualité de conseiller auprès de la Société, et Loeb & Loeb LLP agit en qualité de conseiller auprès de Maxim Group LLC dans le cadre de l'Offre.

Une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-1 relative à l'Offre a été déposée auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières ("SEC") (numéro de dossier: 333-254571) et a été déclarée effective par la SEC le 15 juillet 2021. L'Offre est réalisée exclusivement par voie d'un prospectus, qui fait partie de la déclaration d'enregistrement. Des exemplaires du prospectus définitif relatif à l'Offre peuvent être obtenus auprès de Maxim Group LLC, 300 Park Ave, 16th Floor, New York, NY 10022, et en composant le (212) 895-3745. En outre, un exemplaire du prospectus relatif à l'Offre peut être obtenu sur le site de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Avant d'investir, le lecteur est invité à lire le prospectus et les autres documents que la Société a déposés ou déposera auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur la Société et sur l'Offre. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la Société. Lesdits titres ne sauraient être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement valide. Les titres de la Société ne sauraient faire l'objet d'une offre, sollicitation ou vente dans aucun état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans enregistrement ou homologation préalable en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de l'état ou de la juridiction en question.

À propos de Regencell Bioscience Holdings Limited

Regencell Bioscience Holdings Limited est une société de biosciences en phase précoce spécialisée dans la recherche, le développement et la mise sur le marché de produits et formules MTC pour le traitement de la dégénérescence et des troubles neurocognitifs, en particulier le TDAH et le TSA. La société a été créée à Hong Kong en 2014 et a terminé ses premières recherches en employant une formule MTC personnalisée à Hong Kong. La Société ambitionne de lancer trois formules candidates de MTC standardisées sous forme liquide pour les patients atteints de formes légère, modérée et sévère du TDAH et du TSA, tout d'abord à Hong Kong puis sur d'autres marchés choisis.

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué de presse, toutes les déclarations autres que les déclarations relatives à des faits passés sont des énoncés prospectifs, notamment la proposition d'Offre de la Société. Ces énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques connus et inconnus et reposent sur les attentes et projections actuelles vis-à-vis d'événements futurs et de tendances financières qui pourraient, selon la Société, avoir un impact sur sa situation financière, ses résultats d'exploitation, sa stratégie commerciale, et ses besoins financiers, notamment la prévision que l'Offre sera finalisée avec succès. Les investisseurs peuvent identifier les énoncés prospectifs par des termes tels que "s'attendre à, anticiper, viser, estimer, projeter, planifier, penser, potentiel, continuer, probable que", les conjugaisons au conditionnel et au futur, et d'autres expressions similaires. La Société rejette toute obligation de mise à jour des énoncés prospectifs pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, ou des changements dans ses attentes, sauf dans les cas requis par la loi. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que de telles attentes se révèlent être correctes. La Société met en garde les investisseurs sur le fait que les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats anticipés. La Société encourage les investisseurs à prendre connaissance des autres facteurs susceptibles d'affecter ses résultats futurs dans la déclaration d'enregistrement de la Société et les autres dossiers déposés auprès de la SEC.

