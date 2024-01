Regency Fincorp Limited est une société financière non bancaire. La société est engagée dans la fourniture de services financiers, principalement sous la forme de micro-crédits, à la population féminine mal ou non desservie et aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) du pays. Les crédits accordés sont principalement utilisés dans l'agriculture et les activités connexes, ainsi que dans les petites entreprises. Elle propose des prêts à court terme qui peuvent être utilisés pour l'achat de stocks, l'expansion de l'entreprise, les prêts d'équipement minier pour les usines et les machines, le mobilier de bureau, les panneaux d'affichage, la bureautique comme les ordinateurs personnels (PC), les ordinateurs portables et les imprimantes. Les produits de la société comprennent les prêts Regency pour les micro-entreprises et les prêts personnels, les prêts Regency pour l'éducation, le financement des commerçants, les prêts pour l'or et les prêts sur les biens immobiliers/résidentiels commerciaux. La société propose également des prêts personnels et des prêts à la consommation durable.