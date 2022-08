Regency Silver Corp. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 30 juin 2022

Regency Silver Corp. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 1,43 million de CAD, contre 0,19615 million de CAD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies était de 0,03 CAD. La perte diluée par action provenant des activités poursuivies était de 0,03 CAD.

Pour le semestre, la perte nette s'est élevée à 1,55 million CAD, contre 0,367357 million CAD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,03 CAD, contre 0,01 CAD l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,03 CAD, contre 0,01 CAD l'année précédente.