La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé une dose plus élevée du médicament Eylea de Regeneron Pharmaceuticals pour le traitement d'une maladie qui est l'une des principales causes de cécité chez les personnes âgées, a déclaré l'entreprise dans un communiqué vendredi.

Le médicament, Eylea HD, est vendu au prix de 2 625 dollars par flacon à usage unique aux États-Unis et est utilisé pour traiter les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), d'œdème maculaire diabétique (OMD) et de rétinopathie diabétique (RD), a indiqué Regeneron.

Eylea est normalement administré à raison de 2 mg toutes les huit semaines. Deux essais de phase avancée ont montré que l'Eylea était aussi efficace que la version à plus faible dose lorsqu'il était administré à raison de 8 mg à intervalles plus longs, sans que cela pose de problèmes de sécurité supplémentaires.

En juin, la FDA a refusé d'approuver la version la plus dosée d'Eylea et a déclaré qu'elle avait des questions en suspens, citant un examen en cours des résultats de l'inspection d'un remplisseur tiers de la dose la plus élevée.