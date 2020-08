REGENERON : et ROCHE s'allient dans la lutte contre le covid-19

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv REGENERON PHARMACEUTICALS 1.70% 628.915 64.75% ROCHE HOLDING AG 1.87% 321 0.37%

Regeneron a annoncé aujourd'hui avoir signé un partenariat avec Roche pour développer, fabriquer et distribuer le REGN-COV2, un cocktail d'anticorps antiviraux expérimental destiné à la lutte contre le covid-19 et en cours de développement dans le laboratoire américain. "Le REGN-COV2 pourrait constituer une option thérapeutique indispensable pour les personnes présentant déjà des symptômes de COVID-19, et pourrait également prévenir l'infection chez les personnes exposées au virus, ralentissant ainsi la propagation de la pandémie mondiale", a déclaré Regeneron.Cette collaboration devrait permettre d'augmenter l'offre de REGN-COV2 à au moins trois fois et demie la capacité actuelle.Le REGN-COV2 est actuellement étudié dans deux essais cliniques de phase 2/3 pour le traitement du covid-19 et dans un essai de phase 3 pour la prévention du virus dans les contacts domestiques des personnes infectées. S'il s'avère sûr et efficace, Regeneron distribuera et enregistrera les ventes de REGN-COV2 aux États-Unis et Roche sera responsable de la distribution à l'international.