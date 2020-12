REGENERON: premiers résultats encourageants pour ses anticorps anti-covid

Regeneron a annoncé hier soir que les premières données d'un essai clinique de phase 1/2/3 sur son cocktail d'anticorps, le casirivimab et l'imdevimab, étaient encourageantes chez des patients hospitalisés en raison du covid-19 et nécessitant un faible débit d'oxygène. Le principal objectif de cette première analyse était de déterminer si l'efficacité chez ces patients était suffisante pour justifier la poursuite de l'essai. Or les résultats ont montré que les patients traités avec le cocktail d'anticorps avaient un risque plus faible de décès ou de recevoir une ventilation mécanique.



Le bénéfice a été déterminé par les résultats obtenus une semaine après le traitement, lorsque le risque de décès ou de ventilation mécanique a été réduit de moitié environ grâce au traitement par le cocktail d'anticorps, sur la base d'une analyse post-hoc.