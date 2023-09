Regeneron Pharmaceuticals, Inc. a annoncé que Kathryn Guarini, Ph.D., et David P. Schenkein, M.D., ont rejoint le Conseil d'administration de Regeneron à compter du 8 septembre 2023. Kathryn Guarini, Ph.D., qui siègera en tant qu'administratrice indépendante, a récemment pris sa retraite en tant que directrice des systèmes d'information d'IBM. Avant d'occuper le poste de CIO à partir de 2021, le Dr Guarini a occupé plusieurs postes de direction au sein d'IBM pendant plus de 20 ans, notamment en tant que directrice de l'exploitation d'IBM Research et vice-présidente de la gestion des produits d'IBM Systems. Mme Guarini a figuré sur la liste des 100 meilleurs leaders (n° 2 en 2022) du magazine Technology et sur la liste CIO Next de Forbes (2022), et elle est membre du Conseil national pour l'expansion de l'innovation américaine de l'Office américain des brevets et des marques (United States Patent & Trademark Office).

Elle a obtenu une licence et un doctorat en physique appliquée à l'université de Yale et à l'université de Stanford, respectivement. David P. Schenkein, M.D., est partenaire général et co-responsable de l'équipe des sciences de la vie chez GV (Google Ventures). Avant de rejoindre GV en 2019, le Dr Schenkein a été directeur général d'Agios Pharmaceuticals, Inc. pendant 10 ans.

Auparavant, il a occupé des postes de direction clinique dans de grandes sociétés de biotechnologie, notamment en tant que vice-président principal, hématologie clinique/oncologie chez Genentech, Inc. et vice-président principal, recherche clinique chez Millennium Pharmaceuticals, Inc. Depuis 2009, le Dr Schenkein est également professeur adjoint de médecine clinique en hématologie/oncologie au Tufts Medical Center. Il est actuellement membre du conseil d'administration de Prime Medicine, Inc, de Denali Therapeutics, Inc, et d'Agios. Le Dr Schenkein a obtenu son doctorat en médecine à la State University of New York Upstate Medical School à Syracuse et a complété sa formation médicale à la Tufts University School of Medicine.

En outre, la société a annoncé que Marc Tessier-Lavigne, Ph.D., membre du conseil d'administration depuis 2011, s'est retiré de son rôle à compter du 1er septembre 2023. Le Dr Tessier-Lavigne a informé Regeneron que sa décision de se retirer était due à des conflits potentiels qui pourraient survenir au fur et à mesure qu'il s'implique davantage dans d'autres entreprises.