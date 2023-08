Regeneron Pharmaceuticals, Inc. a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé EYLEA HD (aflibercept) Injection 8 mg pour le traitement des patients atteints de dégénérescence maculaire humide liée à l'âge (DMLA), d'œdème maculaire diabétique (OMD) et de rétinopathie diabétique (RD). La dose recommandée pour EYLEA HD est de 8 mg (0,07 ml de solution à 114,3 mg/ml) toutes les 4 semaines (mensuellement) pendant les 3 premiers mois pour toutes les indications, puis de 8 mg toutes les 8 à 16 semaines (2 à 4 mois) pour la DMLA et l'OMD et toutes les 8 à 12 semaines (2 à 3 mois) pour la RD. L'approbation de la FDA est basée sur les résultats à 48 semaines de PULSAR et PHOTON ? deux essais pivots en double aveugle, contrôlés activement, évaluant EYLEA HD par rapport à EYLEA (aflibercept) Injection 2 mg.

L'essai PULSAR dans l'OMD (N=1 009) et l'essai PHOTON dans l'OMD (N=658) ont tous deux atteint leur objectif principal, EYLEA HD démontrant des gains de vision non inférieurs et cliniquement équivalents à 48 semaines avec des schémas posologiques de 12 et 16 semaines après seulement 3 doses mensuelles initiales, par rapport à un schéma posologique d'EYLEA de 8 semaines après des doses mensuelles initiales (3 dans PULSAR et 5 dans PHOTON). La grande majorité des patients randomisés au départ dans un schéma posologique EYLEA HD de 12 ou 16 semaines (après 3 doses mensuelles initiales) ont été en mesure de maintenir ces intervalles posologiques pendant 48 semaines. Les effets indésirables les plus fréquents (= 3 %) signalés chez les patients traités par EYLEA HD étaient les suivants : cataracte, hémorragie conjonctivale, augmentation de la pression intraoculaire, gêne oculaire/douleur oculaire/irritation oculaire, vision floue, corps flottants dans le vitré, décollement du vitré, défaut de l'épithélium cornéen et hémorragie rétinienne.

Regeneron s'engage à aider les patients à qui l'on a prescrit EYLEA HD à accéder à leur médicament. EYLEA 4U aide les patients à comprendre comment EYLEA HD peut être couvert par leur régime d'assurance maladie et assiste les patients éligibles qui ont besoin d'une aide financière pour leur prescription d'EYLEA HD.