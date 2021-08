Regeneron Pharmaceuticals : Succès pour un anticancéreux de Sanofi-Regeneron, l'essai de phase 3 suspendu

5 août (Reuters) - Sanofi et Regeneron annoncent jeudi dans un communiqué commun:

* QUE LE LIBTAYO (CEMIPLIMAB), UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC UNE CHIMIOTHÉRAPIE EN TRAITEMENT DE PREMIÈRE LIGNE DU CANCER DU POUMON NON À PETITES CELLULES AU STADE AVANCÉ PERMET D'AMÉLIORER SIGNIFICATIVEMENT LA SURVIE GLOBALE DES PATIENTS

* QUE L'ESSAI DE PHASE 3, AYANT DÉJÀ PERMIS DE CONSTATER L'AMÉLIORATION DE LA SURVIE GLOBALE PAR RAPPORT À LA SEULE CHIMIOTHÉRAPIE, A DONC ÉTÉ ARRÊTÉ PRÉMATURÉMENT

* LIBTAYO A PERMIS DE PROLONGER DE 13 À 22 MOIS LA SURVIE GLOBALE MÉDIANE, ENTRAÎNANT UNE RÉDUCTION DE 29 % DU RISQUE DE DÉCÈS

* L'ESSAI A INCLUS DES PATIENTS PORTEURS D'UN CPNPC LOCALEMENT AVANCÉ ET MÉTASTATIQUE, AVEC HISTOLOGIE ÉPIDERMOÏDE OU NON, QUEL QUE SOIT SON NIVEAU D'EXPRESSION EN PROTÉINES PD-L1