Regeneron Pharmaceuticals : Succès pour un anticancéreux de Sanofi-Regeneron, l'essai de phase 3 suspendu

5 août (Reuters) - Sanofi et Regeneron
annoncent jeudi dans un communiqué commun:
* QUE LE LIBTAYO (CEMIPLIMAB), UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC
UNE
CHIMIOTHÉRAPIE EN TRAITEMENT DE PREMIÈRE LIGNE DU CANCER DU
POUMON NON À PETITES CELLULES AU STADE AVANCÉ PERMET D'AMÉLIORER
SIGNIFICATIVEMENT LA SURVIE GLOBALE DES PATIENTS
* QUE L'ESSAI DE PHASE 3, AYANT DÉJÀ PERMIS DE CONSTATER
L'AMÉLIORATION DE LA SURVIE GLOBALE PAR RAPPORT À LA SEULE
CHIMIOTHÉRAPIE, A DONC ÉTÉ ARRÊTÉ PRÉMATURÉMENT
* LIBTAYO A PERMIS DE PROLONGER DE 13 À 22 MOIS LA SURVIE
GLOBALE
MÉDIANE, ENTRAÎNANT UNE RÉDUCTION DE 29 % DU RISQUE DE DÉCÈS
* LESSAI A INCLUS DES PATIENTS PORTEURS DUN CPNPC
LOCALEMENT
AVANCÉ ET MÉTASTATIQUE, AVEC HISTOLOGIE ÉPIDERMOÏDE OU NON, QUEL
QUE SOIT SON NIVEAU DEXPRESSION EN PROTÉINES PD-L1
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(Rédaction de Paris)