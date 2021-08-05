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Regeneron Pharmaceuticals : Succès pour un anticancéreux de Sanofi-Regeneron, l'essai de phase 3 suspendu

05/08/2021 | 12:06
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5 août (Reuters) - Sanofi et Regeneron annoncent jeudi dans un communiqué commun:

* QUE LE LIBTAYO (CEMIPLIMAB), UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC UNE CHIMIOTHÉRAPIE EN TRAITEMENT DE PREMIÈRE LIGNE DU CANCER DU POUMON NON À PETITES CELLULES AU STADE AVANCÉ PERMET D'AMÉLIORER SIGNIFICATIVEMENT LA SURVIE GLOBALE DES PATIENTS

* QUE L'ESSAI DE PHASE 3, AYANT DÉJÀ PERMIS DE CONSTATER L'AMÉLIORATION DE LA SURVIE GLOBALE PAR RAPPORT À LA SEULE CHIMIOTHÉRAPIE, A DONC ÉTÉ ARRÊTÉ PRÉMATURÉMENT

* LIBTAYO A PERMIS DE PROLONGER DE 13 À 22 MOIS LA SURVIE GLOBALE MÉDIANE, ENTRAÎNANT UNE RÉDUCTION DE 29 % DU RISQUE DE DÉCÈS

* LESSAI A INCLUS DES PATIENTS PORTEURS DUN CPNPC LOCALEMENT AVANCÉ ET MÉTASTATIQUE, AVEC HISTOLOGIE ÉPIDERMOÏDE OU NON, QUEL QUE SOIT SON NIVEAU DEXPRESSION EN PROTÉINES PD-L1 Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Rédaction de Paris)


© Reuters 2021
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Varia.DernierVar. 1janv
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CA 2021 12 231 M - 10 332 M
Résultat net 2021 4 984 M - 4 210 M
Tréso. nette 2021 9 191 M - 7 764 M
PER 2021 12,4x
Rendement 2021 -
Capitalisation 60 161 M 60 161 M 50 820 M
VE / CA 2021 4,17x
VE / CA 2022 4,39x
Nbr Employés 9 447
Flottant 82,2%
Graphique REGENERON PHARMACEUTICALS
Durée : Période :
Regeneron Pharmaceuticals : Graphique analyse technique Regeneron Pharmaceuticals | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique REGENERON PHARMACEUTICALS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
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Dernier Cours de Cloture 580,95 $
Objectif de cours Moyen 640,04 $
Ecart / Objectif Moyen 10,2%
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George Damis Yancopoulos Co-President, Director & Chief Scientific Officer
Robert E. Landry Chief Financial Officer & Executive VP-Finance
P. Roy Vagelos Chairman
Neil Stahl Executive VP-Research & Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
REGENERON PHARMACEUTICALS21.40%60 161
BIONTECH SE408.39%100 096
GILEAD SCIENCES, INC.19.86%86 839
WUXI APPTEC CO., LTD.41.52%72 049
VERTEX PHARMACEUTICALS-15.55%51 779
BEIGENE, LTD.32.78%31 922