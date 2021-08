Sanofi: nouveaux résultats positifs pour un traitement anticancéreux

Paris (awp/afp) - Le géant pharmaceutique français Sanofi a fait état jeudi de résultats positifs de son traitement Libtayo, l'un des ses principaux projets d'anticancéreux, contre des formes avancées de cancers du poumon.

"Libtayo, administré en première ligne, en monothérapie ou en association avec une chimiothérapie, a permis d'observer une amélioration de la survie globale des patients porteurs d'un cancer du poumon", a annoncé le groupe dans un communiqué.

Il s'agissait des essais de phase 3, donc les premiers à grande échelle, pour ce traitement par anticorps, développé avec l'américain Regeneron et qui constitue l'un des principaux paris de Sanofi sur l'immense marché mondial des anticancéreux.

Le groupe visait plus particulièrement à évaluer l'efficacité du Libtayo face aux cancers du poumon dits "non à petites cellules" (CPNPC), la forme la plus répandue, quand ils sont à un stade avancé.

L'étude, que Sanofi va donc interrompre plus tôt que prévu, montre que les patients traités simultanément avec le Libtayo et une chimiothérapie tendent à survivre plus longtemps que s'ils ne reçoivent qu'une chimiothérapie.

Le traitement a déjà montré des résultats positifs contre certains cancers de la peau et, plus récemment, le cancer de l'utérus.

Il est approuvé dans l'Union européenne (UE) contre ces cancers de la peau et, depuis quelques semaines, contre les cancers du poumon de type CPNPC, une décision prise par Bruxelles avant même les résultats positifs annoncés jeudi.

