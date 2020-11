Wall Street ouvre en hausse grâce aux progrès des vaccins

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York progresse en début de séance lundi, portée, comme les autres grands marchés boursiers mondiaux, par les espoirs de lancements rapides de campagnes de vaccination contre le coronavirus.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 190,55 points, soit 0,65%, à 29.454,03, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,61% à 3.579,36 et le Nasdaq Composite prend 0,58% à 11.914,11.

Les actions américaines profitent ainsi de l'évocation d'un possible démarrage dès la première quinzaine de décembre des vaccinations aux Etats-Unis et de la publication par le laboratoire britannique AstraZeneca de résultats encourageants sur son candidat vaccin, après ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna.

Si la semaine commence donc sur une note positive, certains analystes mettent en garde contre la possibilité d'un regain de volatilité avant la fermeture des marchés américains jeudi pour Thanksgiving et une séance écourtée vendredi. L'indice de volatilité Vix est néanmoins en légère baisse (-2,41%).

Parmi les meilleures performances du Dow Jones à l'ouverture figurent plusieurs valeurs susceptibles de profiter d'un retour à la normale de l'activité économique, comme Boeing, qui s'adjuge 1,87%, le pétrolier Chevron (+1,73%) ou le géant des cartes de crédit Visa (+1,75%).

A noter aussi, la hausse de 0,92% de Regeneron Pharmaceuticals après le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA) à la prescription de sa thérapie à base d'anticorps contre le COVID-19.

