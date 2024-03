REGENXBIO Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique qui se concentre sur le potentiel curatif de la thérapie génique. Ses thérapies géniques expérimentales sont conçues pour délivrer des gènes fonctionnels afin de remédier aux défauts génétiques des cellules. Les thérapies AAV expérimentales de la société comprennent RGX-314, RGX-202, RGX-121, RGX-111, RGX-181 et RGX-381. RGX-314 est destiné au traitement de vastes populations de patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), de rétinopathie diabétique et d'autres maladies chroniques de la rétine. RGX-202 est développé pour traiter la dystrophie musculaire de Duchenne, l'une des maladies génétiques mortelles les plus courantes chez les enfants. RGX-121, RGX-111 et RGX-181 sont développés pour traiter la mucopolysaccharidose de type II, la mucopolysaccharidose de type I et la céroïde lipofuscinose neuronale infantile tardive de type II (maladie CLN2), qui sont toutes des maladies neurodégénératives de stockage lysosomal. RGX-381 est développé pour traiter les manifestations oculaires de la maladie CLN2.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale