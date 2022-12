L'économie thaïlandaise est fermement engagée sur la voie de la reprise malgré les risques - Ministre des Finances

La deuxième plus grande économie d'Asie du Sud-Est est stable, avec des taux d'intérêt relativement bas, des liquidités suffisantes et des positions fiscales et financières solides, a déclaré Arkhom Termpittayapaisith lors d'un forum d'affaires.

"L'économie thaïlandaise a prouvé une fois de plus qu'elle est très résistante et qu'elle peut affronter les tempêtes", a-t-il déclaré, ajoutant que la croissance annuelle de 4,5 % au troisième trimestre était le rythme le plus rapide depuis plus d'un an.

L'économie thaïlandaise devrait connaître une croissance de 3,4 % cette année et de 3,8 % l'année prochaine, le secteur du tourisme étant un moteur essentiel, a déclaré M. Arkhom, citant les prévisions du ministère.

Cependant, il a déclaré à la fin du mois dernier que l'économie pourrait ne pas atteindre la croissance prévue de 3,8 % l'année prochaine en raison d'un ralentissement économique mondial, mais que les perspectives de cette année devraient être atteintes.

La reprise économique de la Thaïlande a été à la traîne de celle des autres pays d'Asie du Sud-Est, son secteur touristique crucial n'ayant commencé à rebondir que cette année.

L'économie a connu une croissance de 1,5 % l'année dernière, soit l'un des rythmes les plus lents de la région.