Macao va autoriser l'isolement à domicile pour les infections au COVID

Les responsables de la santé ont déclaré que les patients infectés pourraient rester chez eux et s'autocontrôler pendant cinq jours. Cela permettrait de réduire la pression sur les ressources médicales et de maintenir le "fonctionnement normal de la société", a déclaré le bureau de la santé dans un communiqué dimanche.

Macao, une région administrative spéciale chinoise, a directement suivi la stratégie du continent en matière de coronavirus depuis 2020, étant donné son énorme dépendance aux visiteurs chinois pour alimenter son économie dépendante du jeu.

La Chine a également commencé à assouplir ses mesures de contrôle du COVID-19.

La semaine dernière, Macao a annoncé un assouplissement des règles de quarantaine pour les arrivants d'outre-mer, à cinq jours de quarantaine à l'hôtel plus trois jours d'isolement à domicile, tout en mettant fin aux tests de routine des visiteurs de Chine et en ne verrouillant plus des bâtiments entiers lorsqu'un cas confirmé est découvert.

Macao a conservé une frontière ouverte avec la ville chinoise voisine de Zhuhai tout au long de la pandémie, bien que les déplacements aient été limités par les exigences en matière de permis et de tests, ainsi que par d'autres restrictions. De nombreuses personnes travaillent et vivent des deux côtés de la frontière et font la navette quotidiennement.

L'ancienne colonie portugaise, qui compte plus de 600 000 habitants, a enregistré un peu plus de 900 cas de COVID depuis 2020 et six décès.

La secrétaire aux affaires sociales et à la culture de Macao, Elsie Ao, a déclaré la semaine dernière que jusqu'à 80 % de la population de la ville serait susceptible de contracter le COVID à la suite d'un assouplissement significatif des règles d'isolement et de dépistage de la pandémie.

Ce centre densément peuplé ne compte qu'un seul hôpital public et un système de santé déjà surchargé. Les responsables ont exhorté les résidents à ne pas s'inquiéter de contracter le virus car la plupart des cas présentent des symptômes légers ou nuls.