Region Re Limited est une société australienne qui investit et gère des centres commerciaux. La société investit dans un portefeuille géographiquement diversifié de centres commerciaux de proximité. Son portefeuille se concentre sur le secteur du commerce de détail non discrétionnaire (principalement des détaillants de proximité et des épiceries) et est ancré par des baux à long terme avec des locataires. La société possède et gère environ 104 centres commerciaux de proximité. Les propriétés de la société comprennent Albury, Annandale Central, Auburn Central, AYR (Burdekin Plaza), Bakewell, Belmont Central, Bentons Square, Blakes Crossing, Brookwater Village, Burnie Plaza, Bushland Beach, Busselton, Cabarita, Cardiff, Carrara, Central Highlands (Emerald), Chancellor Park Marketplace, Claremont Plaza, Collingwood Park, Cooloola Cove, Currambine Central, Delacombe Town Centre, Drayton Central, et Bentons Square, parmi d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial