Un ministre australien appelle à un plus grand engagement économique des États-Unis dans la région Indo-Pacifique

Dans un discours prononcé devant un groupe de réflexion de Washington, un jour après les entretiens bilatéraux, Penny Wong a déclaré qu'il était nécessaire de montrer aux partenaires de la région que l'engagement ne se limite pas aux intérêts sécuritaires.

"La politique américaine devrait être basée sur une compréhension claire de ce que veut le reste de l'Indo-Pacifique", a-t-elle déclaré à la Carnegie Endowment for International Peace.

"La région considère le développement, la connectivité, le commerce numérique et la transition énergétique comme des domaines vitaux dans lesquels un leadership et une influence cohérents des États-Unis seraient les bienvenus."

M. Wong a déclaré que la décision des États-Unis - prise par l'ancien président Donald Trump en 2017 et approuvée par le président Joe Biden - de ne pas aller de l'avant avec le pacte désormais connu sous le nom d'Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP) se faisait encore sentir, tout comme la décision de ne pas aller de l'avant avec un pacte transatlantique se faisait sentir chez d'autres partenaires internationaux.

"Il est clair qu'à Washington, on estime que les alliés des États-Unis doivent travailler ensemble sur les principes de la sécurité collective", a-t-elle déclaré. "Mais nous avons également atteint un stade de l'évolution de nos alliances où elles exigeront de plus en plus une dimension économique pleinement développée également."

Mme Wong a déclaré que pour l'Australie, l'adhésion au CPTPP et à d'autres accords économiques soulignait que son intérêt national "réside dans le fait d'être présent à chaque table - à chaque table - où l'intégration économique en Asie est discutée."

Elle a déclaré que la large adoption d'un cadre économique indo-pacifique (IPEF) dirigé par les États-Unis montrait l'appétit pour le leadership économique américain, mais elle a ajouté : "Un engagement envers la région exige un plus grand engagement économique."

Biden a lancé l'IPEF en mai comme un moyen de relever les normes environnementales, de travail et autres dans toute l'Asie.

Mais son administration a ignoré les appels en faveur d'un retour au CPTPP en raison de préoccupations quant à l'effet que cela pourrait avoir sur les emplois américains et a frustré les petits pays asiatiques par son manque de volonté à proposer un meilleur accès au marché qu'ils recherchent via l'IPEF.