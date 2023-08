Regional Management Corp. est une société diversifiée de financement des consommateurs. La société fournit des produits de prêts à tempérament principalement aux clients ayant un accès limité au crédit à la consommation auprès des banques, des caisses d'épargne, des sociétés de cartes de crédit et d'autres créanciers. Ses produits comprennent des prêts à tempérament de petite et grande taille. Elle fournit à ses clients une assurance facultative de paiement et de protection des garanties. Elle propose aux clients des petits prêts à tempérament avec un produit en espèces allant de 500 à 2 500 dollars, avec des durées allant jusqu'à 48 mois. Elle propose à ses clients des prêts à tempérament importants, dont le montant varie entre 2 501 et 25 000 dollars et dont la durée varie entre 18 et 60 mois. Elle propose à ses clients des assurances facultatives de paiement et de protection des garanties liées à ses produits de prêt, notamment une assurance vie de crédit, une assurance accident et maladie, une assurance chômage involontaire et une assurance de biens personnels. Elle propose également des prêts à tempérament indirects au détail allant jusqu'à 7 500 $. Elle opère sous le nom de Regional Finance.