Regional REIT Limited est une société d'investissement immobilier (REIT) basée à Guernesey. Le portefeuille de propriétés commerciales de la société est composé d'actifs britanniques et comprend des bureaux situés dans les centres régionaux à l'extérieur de l'autoroute M25. Le portefeuille est géographiquement diversifié, avec 150 propriétés et 1 021 locataires. La société investit également dans des portefeuilles immobiliers dont jusqu'à 50 % des biens sont situés à l'intérieur de l'autoroute M25. London & Scottish Property Investment Management Limited agit en tant que gestionnaire d'actifs et Toscafund Asset Management LLP (Toscafund) agit en tant que gestionnaire d'investissements de la société. Ses filiales comprennent Beaufort Office Park Management Company Limited, Glasgow Airport Business Park Management Company Limited, Regional Commercial MIDCO Ltd, RR Aspect Court Ltd, RR Bristol Ltd, RR Falcon Ltd, RR Sea TAPP Ltd, RR Sea TOPP Bletchley Ltd et d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial