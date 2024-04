Regional SAB de CV est une banque basée au Mexique. Les unités d'affaires de la société sont divisées en : Moyenne entreprise, Automobile, Banque personnelle et patrimoniale, Crédits à la consommation, Hypothèques et Intermédiation et Marchés. L'unité Medium Business propose des crédits au secteur des entreprises de taille moyenne. L'unité Automotive Business propose des crédits pour l'acquisition de matériel de transport. L'unité Personal and Patrimonial Banking propose des produits d'épargne et d'investissement pour les particuliers à revenus moyens et élevés. L'unité Crédits à la consommation propose des produits de crédit personnel, tels que des cartes de crédit et des prêts personnels, au segment des revenus moyens et élevés. L'unité Hypothèque propose des prêts pour l'acquisition d'un logement ou d'un terrain, pour l'achèvement d'une construction ou d'une rénovation et pour le refinancement de crédits existants. L'unité Intermédiation et marchés propose des services de change et de distribution de fonds de placement. La société est présente dans plus de 20 États mexicains.

