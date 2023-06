Regions Financial Corporation : Janney Capital confirme sa recommandation neutre

Regions Financial Corporation figure parmi les principaux groupes bancaires américains. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit : - banque de détail (54%) : vente de produits et de services bancaires classiques, émission de cartes de crédit, crédits à la consommation, immobiliers et hypothécaire, etc. ; - banque d'affaires (42,3%) ; - gestion de patrimoine (3,7%). A fin 2020, le groupe gère 122,5 MdsUSD d'encours de dépôts et 83,1 MdsUSD d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 1 369 agences implantées aux Etats-Unis.

Secteur Banques