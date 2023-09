Regions Financial Corp. a annoncé que le Chief Risk Officer Matt Lusco prendra sa retraite à la fin de l'année 2023, après une carrière de près de 45 ans dans les domaines du risque, de la finance, de l'audit et de la comptabilité. Russell Zusi a été nommé pour succéder à Lusco à compter du 2 janvier 2024.

M. Zusi rejoint Regions après avoir passé près de 20 ans chez Bank of America, où il a occupé des fonctions dans la gestion des risques et la finance, jusqu'à son dernier poste en tant que co-responsable de la conformité mondiale et du risque opérationnel, ainsi que directeur des risques pour la technologie et les opérations mondiales. À ce titre, M. Zusi était chargé de superviser la stratégie, la gouvernance et l'exécution du programme de conformité et de risque opérationnel de l'entreprise. Il a donné la priorité à une couverture complète de la gestion des risques et à une culture de gestion efficace des risques, notamment en garantissant un environnement de contrôle prudent tout en soutenant la stratégie de croissance de l'entreprise.

Il a également entretenu des relations étroites avec les principaux régulateurs et institutions de surveillance du monde entier, l'équipe de direction de la banque, les comités de gouvernance et le conseil d'administration. M. Zusi fera partie de l'équipe de direction de l'entreprise. Il sera notamment chargé de superviser les fonctions de gestion des risques de Regions ?

Il supervisera les fonctions de gestion des risques à l'échelle de l'entreprise, notamment les risques financiers, les risques non financiers, les risques de conformité et de réglementation, les risques d'entreprise, la gestion et l'intégration des initiatives en matière de risques, ainsi que les groupes de risques des unités commerciales pour le groupe des services bancaires aux entreprises, le groupe des services bancaires aux consommateurs et le groupe de gestion de patrimoine. M. Zusi est titulaire d'une licence en recherche opérationnelle et ingénierie industrielle et d'un master en administration des affaires de l'université Cornell. Il est membre du conseil d'administration et responsable du comité financier de LIFESPAN, une organisation à but non lucratif qui soutient les personnes handicapées.