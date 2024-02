Regis Healthcare Limited est une société australienne qui fournit des services de soins résidentiels pour personnes âgées. La société fournit des services par l'intermédiaire de maisons de retraite résidentielles, de centres de services de soins à domicile, de centres de thérapie et de répit de jour et de villages de retraités. Ses services de soins résidentiels comprennent le vieillissement sur place, les courts séjours et les soins de répit, les soins spécialisés dans la démence et les soins palliatifs. Elle possède et exploite des villages de retraite spécialisés et de vie indépendante à Blackburn South, Norwood et Queensland. Ses services de soins de courte durée sont adaptés aux besoins individuels et comprennent des services tels que les soins personnels, l'aide au rangement, le transport aux rendez-vous et la préparation des repas. L'entreprise propose des soins de répit à domicile dans un certain nombre d'endroits en Australie. La société s'occupe d'environ 7600 personnes dans toute l'Australie. La société gère également cinq maisons de retraite résidentielles avec 644 lits dans le sud-est du Queensland.

