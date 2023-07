Regis Resources Limited est une société de production et d'exploration d'or basée en Australie. La société a trois segments qui comprennent le projet aurifère Duketon, qui comprend Duketon Nord (DNO), Duketon Sud (DSO) et Tropicana. Le segment DNO se compose de Moolart Well, Gloster, Anchor, Dogbolter-Coopers et Petra. Le segment DSO se compose de Garden Well, Rosemont, Rosemont Underground, Erlistoun, Tooheys Well et Baneygo. Le segment Tropicana est exploité par le partenaire de coentreprise AngloGold Ashanti Australia Limited. Son projet aurifère Duketon se trouve dans le nord-est des Goldfields d'Australie occidentale, à environ 130 kilomètres (km) au nord de Laverton. Elle se concentre sur les opportunités d'exploitation d'or à haute teneur dans la région minière du centre-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW). Son projet aurifère Tropicana est situé à environ 330 km à l'est-nord-est (ENE) de Kalgoorlie en Australie occidentale. Son projet aurifère McPhillamys est situé à environ 250 km à l'ouest de Sydney dans la région minière de Central Western NSW.

Secteur Or