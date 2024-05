Lexington Biosciences Holdings Corp, anciennement Lexington Biosciences Inc, est une société canadienne d'appareils médicaux dont l'activité principale consiste à développer et à commercialiser le produit de diagnostic non invasif HeartSentry pour surveiller la santé cardiovasculaire en évaluant la fonction de l'endothélium vasculaire d'une personne - la paroi interne vitale du système cardiovasculaire d'une personne. Le dispositif mesure la fonction de l'endothélium, les cellules qui tapissent toutes les artères et qui sont essentielles à la prévention de l'athérosclérose, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. La société en est aux dernières étapes de la mise à disposition du produit développé pour les études cliniques. L'objectif de la société est de rendre HeartSentry précis, rapide et rentable afin qu'il devienne la norme de soins pour les cardiologues, les médecins généralistes et, en fin de compte, les patients pour l'évaluation de première ligne de la santé cardiovasculaire d'une personne.