RegTech Open Project plc est une société fintech indépendante. La société est une entreprise technologique spécialisée dans l'automatisation, la gestion et l'optimisation des opérations de conformité réglementaire (regtech) qui a développé la plateforme Orbit Open, qui aide ses clients à naviguer dans un paysage réglementaire complexe, à maintenir un environnement opérationnel sûr et stable, tout en améliorant la conformité avec les réglementations et les normes applicables, et en réduisant le risque d'interruption de l'activité. La plateforme Orbit Open est une solution SaaS (Software-as-a-Service) basée sur le cloud qui offre une série de modules et de fonctionnalités. En tirant parti de l'informatique dématérialisée, la plateforme Orbit Open peut offrir flexibilité, évolutivité et accès aux entreprises de toutes tailles, de tous secteurs et de toutes zones géographiques. Orbit Open Platform compte plus de 1 000 utilisateurs quotidiens parmi ses 19 clients, principalement dans le secteur des services financiers, dont quatre banques italiennes, et dans d'autres secteurs, notamment l'administration publique, l'industrie manufacturière et d'autres encore.