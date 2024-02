Regulus Resources Inc. est une société internationale d'exploration minière basée au Canada. Le principal projet détenu par la société est le projet de cuivre-or-argent AntaKori dans le nord du Pérou. Le projet AntaKori est situé à environ 600 kilomètres (km) au nord de Lima et à 50 km au nord-ouest de la ville de Cajamarca, dans la ceinture Miocène Au-Cu-Ag du nord du Pérou. Le groupe de claims d'AntaKori est immédiatement adjacent à la mine d'or épithermale à haute sulfuration Tantahuatay (Compania Minera Coimolache, Buenaventura - sud du Pérou), à sept kilomètres au nord-ouest de la mine de Cu-Au porphyrique Cerro Corona (Gold Fields) et à 32 kilomètres au nord-ouest de la mine d'or Yanacocha HS (Newmont-Buenaventura), toutes situées dans le district minier prolifiquement minéralisé de Yanacocha-Hualgayoc, dans le département de Cajamarca. Le projet AntaKori contient des ressources minérales indiquées de 250 millions de tonnes et des ressources minérales présumées de 267 millions de tonnes.

Secteur Sociétés minières intégrées