Rekor Systems, Inc. se consacre à l'infrastructure intelligente. L'entreprise s'attache à relever les défis cruciaux qui se posent en matière de gestion des transports, de sécurité publique et de marchés commerciaux clés. Grâce à une plateforme d'intelligence en temps réel basée sur un accès approfondi aux données, à des logiciels alimentés par l'intelligence artificielle (IA) et à des dispositifs optiques intelligents à la pointe de la technologie, la société combine son expertise industrielle et ses technologies propriétaires avancées pour fournir des informations qui augmentent la sécurité, l'efficacité et la durabilité des routes tout en permettant des villes et des communautés plus sûres, plus intelligentes et plus connectées. L'entreprise s'adresse à divers segments de marché, notamment les systèmes de transport intelligents, la mobilité intelligente, l'analyse du trafic, les systèmes de détection et de localisation des incidents, la gestion du trafic et du stationnement, les villes intelligentes, les programmes de conformité à la réglementation des véhicules, etc. Les filiales de la société comprennent Rekor Recognition Systems, Inc, Southern Traffic Services, Inc et Waycare Technologies Ltd.

Secteur Logiciels