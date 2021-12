Biélorussie-Le mari de l'opposante Svetlana Tsikhanouskaïa condamné à 18 ans de prison

par Andrew Osborn et Tom Balmforth

MOSCOU, 14 décembre (Reuters) - Sergueï Tsikhanouski, le mari de l'opposante biélorusse Svetlana Tsikhanouskaïa, a été condamné mardi à une peine de 18 ans d'emprisonnement après avoir été arrêté l'an dernier alors qu'il voulait se porter candidat à l'élection présidentielle face au chef de l'Etat sortant Alexandre Loukachenko.

Jugés aux côtés de Sergueï Tsikhanouski, cinq autres membres de l'opposition ont été condamnés à des peines allant de 14 ans à 16 ans de prison.

Ce verdict a été décrit par Svetlana Tsikhanouskaïa comme une vengeance politique et dénoncé par plusieurs gouvernementaux occidentaux, dont les Etats-Unis et la France.

"Je condamne très fermement les condamnations arbitraires et injustifiables prononcées par le régime biélorusse", a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

"J'exprime toute notre solidarité à leur égard et à leurs proches, dont @Tsihanouskaya. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques", a-t-il poursuivi sur Twitter.

Sergueï Tsikhanouski, 43 ans, blogueur célèbre en Biélorussie pour ses vidéos contre le régime, a été reconnu coupable de troubles à l'ordre public et d'incitation à la haine sociale.

Il s'est vu infliger l'une des plus longues peines d'emprisonnement de l'histoire moderne du pays.

Son arrestation remonte à mai 2020 lors d'une manifestation anti-gouvernementale consécutive à la décision des autorités de l'interdire de se présenter à l'élection présidentielle.

Svetlana Tsikhanouskaïa avait alors pris le relais comme candidate de l'opposition, revendiquant la victoire et dénonçant une fraude électorale au profit d'Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994.

"Le dictateur se venge publiquement contre ses opposants les plus forts", a réagi Svetlana Tsikhanouskaïa, exilée en Lituanie depuis l'an dernier, après l'énoncé du verdict.

"Alors que les prisonniers politiques sont cachés dans des procès à huis clos, il espère poursuivre la répression en silence. Mais le monde entier regarde", a-t-elle ajouté sur Twitter.

Le procès de Sergueï Tsikhanouski s'est déroulé à huis clos et il était interdit aux avocats de divulguer les détails de l'affaire.

Selon Anaïs Marin, rapporteure spéciale de l'Onu sur les droits de l'homme en Biélorussie, plus de 35.000 personnes ont été détenues arbitrairement cette année dans le pays. La crainte de la répression a poussé des dizaines de milliers de Biélorusses à fuir pour trouver refuge à l'étranger. (Reportage Tom Balmforth et Andrew Osborn, avec Polina Devitt, Gabrielle Tetrault-Farber et Pavel Polityuk; version française Laetitia Volga et Jean Terzian)