TPF/Procès FIFA: les avocats de Valcke et Al-Khelaïfi montent au front

Lausanne (awp/ats) - La défense a plaidé mercredi l'acquittement total de Jérôme Valcke et Nasser Al-Khelaïfi lors du procès en appel sur les droits TV de la FIFA. Le Ministère public avait réclamé des peines de 35 et 28 mois, respectivement, dans son réquisitoire.

Avocat de l'ex-secrétaire général de la Fédération internationale de football association (FIFA), Me Patrick Hunziker a estimé que la charge du Ministère public de la Confédération (MPC) "était disproportionnée". Et que le Parquet "piétinait l'acte d'accusation en inventant des pactes corruptifs et en se basant sur des innovations juridiques". En conséquence, le défenseur a demandé à la Cour d'appel de blanchir entièrement son client.

De son côté, Me Grégoire Mangeat a parlé d'un "désir de trophée". "Dans sa chasse, le Parquet a tenté de salir Nasser Al-Khelaïfi en instillant le poison de la suspicion", avec des pièces nouvelles sorties lors de l'appel. Ce sans tenir compte de la confiance accordée par toutes les instances sportives au président du Paris-St-Germain et patron de BeIN Media.

Selon Me Mangeat, les conditions strictes de la corruption privée, posées à l'époque par la loi sur la concurrence déloyale, ne sont pas remplies en l'espèce. Ainsi, l'attribution des droits TV à BeIN n'a pas abouti à une perturbation du marché, dans la mesure où celui-ci existait alors et où le groupe était le seul acteur crédible sur le marché du Moyen-Orient.

Une "bicoque" à 5 millions ___

Prenant le relais, Me Fanny Marguerat a souligné que Nasser Al-Khelaïfi conteste totalement l'accusation d'instigation à gestion déloyale. "Jérôme Valcke n'a pas accordé de faveurs à BeIN qui, vu sa position, n'avait aucun intérêt à lui demander quelque intervention que ce soit." L'acquisition de la Villa Bianca - pour 5 millions d'euros - a été motivée par des considérations uniquement économiques. "Chaque partie y trouvait son compte - il n'y a jamais eu d'affaire Villa Bianca."

Nouant la gerbe, Me Marc Bonnant, troisième avocat de Khelaïfi, a évoqué une affaire qui a discrédité à jamais un procureur général de la Confédération. "Que d'intelligence pour évaluer le loyer d'une vulgaire bicoque pour quelques mois". Ici, le corrupteur est faux, le corrompu est faux, a lancé l'avocat. "Je corromps pour subir un préjudice, admirable logique du Ministère public!"

En fin d'audience, Me Alec Reymond, le défenseur de l'homme d'affaires grec, s'est étonné que le Parquet ait servi "une histoire nouvelle pour combler les lacunes abyssales de l'acte d'accusation". Il s'est également indigné de la condamnation par défaut de son client alors que celui-ci souffrait d'une grave affection cardiaque attestée médicalement.

Le jeu de la FIFA ___

Comme ses confrères, l'avocat a contesté l'instigation à gestion déloyale et la corruption active: "Ces deux accusations doivent être abandonnées." Il a reproché au MPC d'avoir instillé du "flou" et de "voir le mal dans chaque manifestation de la vie quotidienne, comme l'amitié entre deux personnes." Et conclut en demandant à la cour "de siffler la fin de la partie".

Me Elisa Bianchetti, elle aussi, a évoqué la Villa Bianca. Le prêt à Jérôme Valcke n'avait rien à voir avec une quelconque intervention dans l'attribution des droits TV en faveur de BeIN Media. "Jérôme Valcke et Nasser Al-Khelaïfi se connaissaient depuis 2011. Ils avaient des relations d'amitié très étroites." L'accusation a fait fi de ces relations pour construire la théorie d'un pacte corruptif.

L'avocate a souligné que son client n'a jamais caché ses difficultés financières ni qu'il vivait au-dessus de ses moyens. Lorsqu'il s'est engagé à acquérir un nouveau yacht et la villa sarde, "c'est tout naturellement qu'il s'est tourné vers son ami."

Jérôme Valcke est accusé de gestion déloyale aggravée, corruption passive et faux dans les titres. Seul ce dernier grief a été retenu par la Cour des affaires pénales à l'automne de 2020. Nasser Al-Khelaïfi répond d'instigation à gestion déloyale aggravée. Le troisième accusé est prévenu en outre de corruption active. Ces deux hommes ont été acquittés lors du procès de première instance.

ats/rp