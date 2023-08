Relaxo Footwears Limited est une entreprise de fabrication de chaussures basée en Inde. La société opère dans trois grandes catégories, à savoir Relaxo et Bahamas (chaussons en caoutchouc), Flite (chaussons en EVA et PU) et Sparx (chaussures de sport et en toile, sandales et chaussons sportifs). Ses marques comprennent Relaxo, Flite, Sparx, Bahamas, Boston, Mary Jane et Kid's Fun. Relaxo est une marque synonyme de chaussons en caoutchouc, qui s'adresse à tous les segments de la société, et Flite est une gamme de chaussons semi-formels. Sparx propose des chaussures de sport, des sandales et des pantoufles. Bahamas propose des tongs. Boston est une chaussure formelle pour hommes. MaryJane propose une gamme de chaussures pour la femme moderne. Kid's Fun propose des chaussures pour enfants. Elle propose des chaussures, telles que des chaussures de ville, des chaussures décontractées, des chaussures de course, des chaussures de loisirs, des chaussures de marche et d'entraînement et des chaussures de sport. Ses sandales et pantoufles comprennent des sandales et sabots, des tongs et des glissades et des chappals et pantoufles. Elle exploite également plus de 350 réseaux de points de vente propres, avec une disponibilité sur tous les portails de commerce électronique.

Secteur Chaussures