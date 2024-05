Reliance Global Group, Inc. est une société InsurTech qui tire parti de l'intelligence artificielle (IA), et des technologies basées sur le cloud, pour transformer et améliorer l'efficacité dans le secteur des agences d'assurance/courtage. La société est engagée dans la gestion d'actifs sur les marchés de l'assurance, ainsi que dans d'autres secteurs connexes. La plateforme InsurTech interentreprises de la société, RELI Exchange, fournit aux agences d'assurance indépendantes une suite complète d'outils de développement commercial. La plateforme business-to-consumer de la société, 5minuteinsure.com (5MI), utilise l'IA et l'exploration de données, pour fournir des devis d'assurance en ligne en quelques minutes aux consommateurs quotidiens qui cherchent à acheter une assurance automobile, habitation et vie. En outre, la société exploite son propre portefeuille d'agences d'assurance en briques et mortier à travers les États-Unis, offrant une variété de produits d'assurance. 5MI est un site Web destiné aux entreprises et aux consommateurs, qui permet à ces derniers de comparer et d'acheter des assurances auto et habitation.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes