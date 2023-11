Reliance Global Group Inc. gère des actifs sur les marchés de l'assurance, ainsi que dans d'autres secteurs connexes. La société se concentre sur une stratégie d'acquisition, initialement et principalement axée sur les agences d'assurance de gros et de détail. Les activités d'assurance de la société se concentrent sur l'acquisition et la gestion d'agences d'assurance dans l'ensemble des États-Unis. Son objectif principal est de sous-évaluer les agences d'assurance de gros et de détail qui opèrent dans des segments en croissance ou mal desservis, y compris les soins de santé et l'assurance-maladie, ainsi que les lignes d'assurance personnelle et commerciale. La société a également développé 5MinuteInsure.com (5MI), une plateforme en ligne. 5MI est un site Web destiné aux entreprises et aux consommateurs, qui permet à ces derniers de comparer et d'acheter des assurances auto et habitation de manière rapide et efficace. La plateforme est principalement en ligne dans environ 44 États et offre une couverture auprès de 16 assureurs.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes