Reliance, Inc. est un fournisseur de solutions métalliques diversifiées et possède un centre de service pour les métaux en Amérique du Nord. La société fournit des services de traitement des métaux à valeur ajoutée et distribue une gamme complète de plus de 100 000 produits métalliques, notamment des alliages, de l'aluminium, du laiton, du cuivre, de l'acier au carbone, de l'acier inoxydable, du titane et des produits en acier spécial. Elle dessert diverses industries, telles que l'industrie manufacturière générale, la construction non résidentielle (y compris les infrastructures), le transport (ferroviaire, camions-remorques et construction navale), l'aérospatiale (commerciale, militaire, défense et espace) et l'industrie lourde (équipements agricoles, de construction et d'exploitation minière). Elle fournit également des services à l'industrie automobile, principalement par l'intermédiaire de ses activités de traitement des péages. Elle dispose d'un réseau d'environ 315 sites dans 40 États et dans 12 pays étrangers, dont la Belgique, le Canada, la Chine, la France, l'Inde, la Malaisie, le Mexique, Singapour, la Corée du Sud, la Turquie, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni.

