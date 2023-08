Les actions indiennes ont clôturé à peu près inchangées lundi, bien qu'elles se soient rétablies d'un plus bas de plus d'un mois atteint plus tôt dans la séance, les gains des poids lourds Reliance Industries et des actions des technologies de l'information ayant compensé les pertes des actions des métaux.

L'indice Nifty 50 a terminé pratiquement inchangé à 19 434,55, tandis que l'indice S&P BSE Sensex a clôturé en hausse de 0,12 % à 65 401,92. Plus tôt dans la séance, les indices ont chuté de près de 1 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis plus d'un mois.

L'indice de volatilité indien a atteint son plus haut niveau depuis la fin du mois de mai.

Les stocks de métaux ont été le principal frein aux inquiétudes concernant la croissance économique du principal consommateur qu'est la Chine, chutant de 2,1 %, tandis que les stocks de technologies de l'information ont augmenté de 0,7 %.

Le poids lourd du Nifty, Reliance Industries, a gagné 1,2 %.

"Les investisseurs ont vu cette baisse comme une opportunité d'achat, étant donné les perspectives de croissance attrayantes de l'Inde", a déclaré Samrat Dasgupta, PDG d'Esquire Capital Investment Advisors.

"Toutefois, nous ne prévoyons pas d'emballement à moins qu'il n'y ait à nouveau un risque mondial sur le commerce.

Les participants au marché surveillent l'inflation domestique de détail prévue à 17h30 IST, qui s'est probablement accélérée à 6,40% en juillet en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, dépassant l'extrémité supérieure de la marge de tolérance de la Reserve Bank of India pour la première fois en cinq mois.

Pendant ce temps, la roupie indienne est tombée en dessous de 83 pour un dollar américain pour la première fois depuis octobre 2022, alors qu'une hausse des rendements américains a exercé une pression sur les devises asiatiques, mais une intervention probable de la RBI a réduit les pertes.

Parmi les actions individuelles, Adani Ports a chuté de 2,1 % après la démission de son auditeur Deloitte, en raison de préoccupations concernant certaines transactions avec des parties liées. Les actions de la société phare du groupe Adani, Adani Enterprises, ont chuté de 3,7 %.

L'autorité indienne de régulation des marchés a demandé lundi 15 jours supplémentaires pour mener à bien une enquête sur les transactions d'Adani avec certaines entités offshore.

Les marchés indiens des actions, des devises et des obligations seront fermés mardi pour cause de vacances. (Reportage de Sethuraman NR et Manvi Pant à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman)