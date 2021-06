Inde: Reliance va investir 10 milliards de dollars dans l'énergie verte

Données financières INR USD EUR CA 2022 6 622 Mrd 89 319 M 74 711 M Résultat net 2022 569 Mrd 7 681 M 6 425 M Tréso. nette 2022 38 430 M 518 M 434 M PER 2022 25,3x Rendement 2022 0,36% Capitalisation 13 678 Mrd 184 Mrd 154 Mrd VE / CA 2022 2,06x VE / CA 2023 1,75x Nbr Employés 236 334 Flottant 50,4% Graphique RELIANCE INDUSTRIES LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique RELIANCE INDUSTRIES LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 31 Dernier Cours de Cloture 2 205,35 INR Objectif de cours Moyen 2 272,84 INR Ecart / Objectif Moyen 3,06% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Mukesh Dhirubhai Ambani Chairman & Managing Director Srikanth Venkatachari Joint Chief Financial Officer Alok Agarwal Joint Chief Financial Officer K. Sethuraman Group Secretary & Chief Compliance Officer Savithri Parekh Joint Secretary & Compliance Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) RELIANCE INDUSTRIES LTD 11.08% 188 907 EXXON MOBIL CORPORATION 55.90% 272 047 CHEVRON CORPORATION 25.84% 204 895 BP PLC 27.24% 91 251 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 18.16% 79 004 NESTE OYJ -11.56% 47 994