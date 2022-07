Inde : le conglomérat Reliance affiche des résultats florissants, notamment

grâce au pétrole

BOMBAY (awp/afp) - Le géant indien Reliance Industries a annoncé vendredi avoir réalisé un bénéfice net en hausse de près de 50% à 179,55 milliards de roupies, (2,25 milliards de dollars), entre avril et juin, premier trimestre de son exercice 2022-2023, notamment porté par sa division pétrolière.

Ce bénéfice est certes inférieur aux attentes des analystes mais en très nette hausse (+46,3%) par rapport à la même période de 2021.

Le conglomérat, dont les activités vont du pétrole aux télécoms en passant par le commerce de détail, doit l'amélioration de son résultat à une solide performance des activités de raffinage pétrolier, qui ont profité d'une hausse des prix du brut.

Le conglomérat, contrôlé par le magnat asiatique Mukesh Ambani, a amélioré son chiffre d'affaires consolidé de 54,4%, à plus de 2.000 milliards de roupies, grâce au secteur de l'énergie et à de nouvelles activités dans les télécoms.

Le chiffre d'affaires tiré par les activités pétro-chimiques de sa filiale O2C - qui génère 60% de la totalité des revenus du conglomérat - a bondi de 56,68% à plus de 1.620 milliards de roupies, un record historique.

Durant la période, les importations de pétrole russe à bas coûts ont largement contribué à augmenter les marges de l'activité pétrolière de Reliance, dans un secteur où la demande s'est fortement accrue.

Les recettes tirées de l'activité plus modeste de forage et d'exploitation de pétrole et de gaz ont augmenté de 183% sur la même période à 36,25 milliards de roupies, stimulées également par une hausse des prix mondiaux du gaz.

"Malgré les défis importants que posent à la fois un marché pétrolier plus tendu et des coûts plus élevés dans les secteurs de l'énergie et du fret, notre filiale O2C a réalisé la meilleure performance de son histoire", s'est félicité le président et propriétaire du conglomérat.

La branche télécoms, Reliance Jio, affiche une hausse de 23,6% de son chiffre d'affaires à 275,27 milliards de roupies, et 9,7 millions d'abonnés supplémentaires, sur ce premier trimestre 2022-2023, inversant la tendance au reflux des abonnés observée durant les trois trimestres précédents.

Les recettes des activités de vente au détail ont elles aussi atteint un niveau historique, à 585,54 milliards de roupies, stimulées par l'ouverture de quelque 792 magasins supplémentaires durant le premier trimestre de l'exercice 2022-2023.

