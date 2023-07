L'activité de services financiers du groupe indien Reliance Industries sera évaluée à 160-190 roupies par action, selon les estimations de cinq analystes, la scission imminente ayant pour effet de doper le cours de l'action de l'entreprise la plus valorisée du pays.

Reliance Strategic Investments Ltd - qui sera rebaptisée Jio Financial Services (JFS) Ltd - sera scindée le 20 juillet, et les actionnaires de Reliance recevront une action JFS en plus de chaque action Reliance qu'ils détiennent.

Lundi, Axis Securities a recommandé l'achat de Reliance comme "moyen plus économique" d'acquérir JFS, qu'elle évalue à 160 roupies (1,95 $) par action.

Nuvama Institutional Equities évalue JFS à 168 roupies par action, Jefferies à 179 roupies, JPMorgan à 189 roupies et Motilal Oswal à 190 roupies (2,32 $).

Selon les estimations de Macquarie, JFS pourrait être la cinquième société de services financiers de l'Inde en termes de valeur nette.

Les actions de Reliance ont gagné plus de 6 % depuis le 8 juillet, date à laquelle la date d'enregistrement a été fixée, contre 2 % pour l'indice de référence Nifty 50, les investisseurs cherchant à s'exposer à JFS.

"Les investisseurs estiment que JFS pourrait non seulement débloquer de la valeur, mais aussi devenir un acteur important des services financiers, comparable à Bajaj Finance", a déclaré Gurmeet Chadha, associé directeur de la société de gestion d'actifs Complete Circle.

JFS comprendra également Reliance Retail Finance, Reliance Payment Solutions Ltd, Jio Information Aggregator Services et Reliance Retail Insurance Broking, et Jio Payments Bank suivra après l'autorisation de la banque centrale.

Le banquier chevronné KV Kamath sera le président non exécutif et l'ancien dirigeant d'ICICI Bank, Hitesh Sethia, sera le PDG.

"JFS se distinguera de la plupart des autres fintechs en ayant accès à d'énormes quantités de données recueillies dans le cadre d'une relation non financière et pourra les traiter et les analyser en temps réel pour offrir des services financiers comme Alibaba, Amazon, Apple, Facebook, Google, etc", a écrit Suresh Ganapathy, analyste chez Macquarie.

Étant donné que son principal sponsor, Reliance, dispose déjà d'une licence de société financière non bancaire, a écrit M. Ganapathy, JFS peut donner le coup d'envoi aux prêts aux consommateurs et aux commerçants et sera "probablement une entité notée AAA qui peut emprunter à des taux attractifs". (1 $ = 82,0525 roupies indiennes)