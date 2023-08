Reliance Industries Ltd espère bientôt coter les actions de son unité de services financiers, Reliance Jio Financial Services Ltd, afin de libérer de la valeur pour les actionnaires, a déclaré la société dans son rapport annuel.

"Jio Financial Services Ltd est positionné de manière unique pour saisir les opportunités de croissance dans le secteur des services financiers et jouer un rôle crucial dans la transformation du paysage de la finance numérique en Inde", a déclaré le président Mukesh Ambani dans un message aux actionnaires.

La date d'introduction en bourse de Jio Financial Services devrait être annoncée lors de la prochaine assemblée générale annuelle de Reliance.

M. Ambani a déclaré que Jio Financial Services souhaitait fournir des solutions numériques simples, abordables et innovantes.

"Jio Financial Services et ses filiales tireront parti des capacités technologiques de Reliance et proposeront des services financiers numériques, démocratiques et accessibles à tous.

et fourniront des services financiers numériques, démocratisant l'accès aux offres de services financiers pour les citoyens indiens", a-t-il déclaré.

Le mois dernier, Jio Financial Services et la société américaine BlackRock Inc. ont annoncé qu'elles formeraient une coentreprise à parts égales pour lancer des services de gestion d'actifs en Inde.

Reliance a proposé à son actionnaire une action de Jio Financial Services pour une action de Reliance.

Le mois dernier, Reliance a procédé à la scission de Jio Financial Services, qui a été évaluée à environ 20 milliards de dollars après que le prix de son action a été fixé à 261,85 roupies (3,19 dollars), soit un prix beaucoup plus élevé que prévu

Cette scission est considérée comme un moyen pour le conglomérat du pétrole au détail de se développer dans le secteur lucratif des services financiers, d'autant plus qu'il dispose déjà d'une licence de société financière non bancaire.

Reliance, qui exploite le plus grand complexe de raffinage du monde dans l'ouest de l'Inde, est le plus grand producteur d'hydrogène gris. L'entreprise vise à "commencer progressivement la transition de l'hydrogène gris à l'hydrogène vert d'ici 2025", a déclaré Reliance dans son rapport annuel.